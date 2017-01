Ai kishte organizuar gjithcka dhe në momentin final e fejuara i thotë “boll u solle si k***”.

Kjo është historia e një të riu nga Britania që kishte planifikuar të propozonte për martesë të dashurën e tij.



Ai teksa po udhëtonte me makinë së bashku me të fejuarën dhe foshnjën e vogël, lëshoi një këngë për të dashurën, të cilës do i propozonte për martesë.

Mirëpo ajo nuk e ka pëlqyer këngën dhe tenton të fikë kasetofonin e makinës.