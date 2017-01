‘’Presidenti i preferuar i amerikanëve’’, ky krahasim tregon të vërtetën(Foto)

Zyrtarisht, Donald Trump është presidenti i 45-të i Shteteve të Bashkuara. Ai kishte deklaruar se Dita e Inaugurimit do të ishte një ditë “e pabesueshme, me një pjesëmarrje rekord”. Por, këto foto tregojnë ndryshe. Krahasuar me inagurimin e Obamës në 2009, Trumo ‘’dështon’’ në këtë pjesë.

Fotot e mësipërme tregojnë diferencën e pjesëmarrjes së amerikanëve në ceremoninë e inaugurimit të Presidentit Obama në vitin 2009 dhe pjesëmarrjes në ceremoninë e mbajtur ditën e sotme në inaugurimin e Trump.