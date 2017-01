Prekëse! 3- vjeçarja me një sëmundje të rrallë shpëton nga mankthi, ja ndryshimi drastik i saj(Foto/Video)

Një vajzë 3-vjeçare nga Brazili ka lindur me një sëmundje shumë të rrallë. E diagnostikuar si tumor, vogëlushja kishte një fytyrë të deformuar, saktësisht gojën. Kjo e bënte shumë të vështirë ushqyerjen e saj. Melissa Delgado Brago kishte shumë të nxjerrë pjesën e nofullës, ku si pasojë gjuha e saj ishte shumë e tërhequr, duke e bërë të pamundur ushqyerjen e saj. Shumë histori e trishtë, mamaja e vogëlushes tregon se shpesh herë i thonin se vogëlushja do të vdesë, por nuk ndodhi kështu. Falë një operacioni plastic, i cili ishte shumë i vështirë dhe i rëndë, cdo gjë përfundoi me sukses.

Vogëlushja sot është normale. Ajo mund të ha shumë mirë, pa asnjë problem. Gjithashtu edhe fytyra e saj është e rregulluar.