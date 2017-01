Pozon me bikini, komentuesja ‘’turpëron’’ Armina Mevlanin(Foto)

Bukuroshja, Armina Mevlani si duket ka dhe urryes. Në foton e radhës të postuar në Instagram, blogerja ka marrë një koment aspak të këndshëm. Në foto, ajo që bie në sy është gjoksi i i bollshëm, por le për të dëshiruar me të pasmet e saj.

Në një nga fotot e saj të publikuara duket se Armina zhgënjen goxha me të pasmet e saj. Madje, një komentuese i thotë troç: Rrumbullakosi pak me photoshop vithet se na vrave sytë, sikur ka kalu eskavatori.