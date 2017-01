Shoferi e pëson keq nga policja bjonde: Për këto që fute këtu, bën gabimin më të madh

Nje qytetar i ofron ryshfet punonjësit të policisë rrugore për të shmangur gjobën, por arrestohet në flagrancë drejtuesi i mjetit.

Në rrugën “Teodor Keko” shërbimet e Komisariatit Rajonal të Policisë Rrugore, arrestuan në flagrancë shtetasin me inicialet E. R., 33 vjeç, banues Tiranë, sic e shihni edhe nga pamjet ne videon me lart.



Ky shtetas është konstatuar duke drejtuar automjetin e tij tip Mercedes Benz”, duke komunikuar në aparat telefonik dhe pa vendosur rripin e sigurimit, si dhe nga verifikimi ka rezultuar debitor me 7 masa administrative të pa shlyera. Gjithashtu ka rezultuar pa dokumentacionin përkatës.

Ky shtetas ka tentuar ti japë 3000 të reja, për t’ju shmangur masës administrative për shkeljet e konstatuara.

Materialet i’u kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë për veprën penale “Korrupsion aktiv ndaj personave që ushtrojnë funksione publike” parashikuar nga Neni 244 i Kodit Penal.