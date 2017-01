“Në Portin e Durrësit policët duan 50 euro, ndryshe nuk hipën në traget”

“Qytetari dixhital” i shkruan ish kryeministrit Berisha se policia doganore në Durrës po rrjep qytetarët që udhëtojnë me tragete.

Berisha shkruan se policët doganorë vonojnë kontrollet në mënyrë që të marrin para.

POSTIMI

Ja si rrjepin çunat e krimit qytetaret!

Qytetari dixhital denoncon:

Plaçkitjen qe iu bejne udhetareve ne portin e Durresit çunat e krimit duke ju marre 20-5O euro per person! sb

“Zoti Berisha jam një qytetar nga Tirana dhe mbrëmë në portin e Durrësit e kam kapur tragetin në momentin e fundit shkaku polici doganier që kontrollon pashaportat na ka vonuar për 20minuta para nesh ka mbajtur 4djem për rreth 30 minuta mbasi I kanë dhënë 50 € ata janë lejuar të ikin të qetë e ka përsëritur me ne edhe pse në ishim familjare na ka detyruar ti japim 20€ pastaj çdo gjë në rregull do doja ndihmën tuaj për të denoncuar kte problem madhor nga ana e ekonomike dhe vonesë pritje në radhe pa fund me pak fjalë një lloj si etërit dhe bijtë e tyre nuk mundesh ti dallosh kta faleminderit për mirëkuptimin tuaj ju uroj gjithë te mirat mbarsi.”