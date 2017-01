Polici tepelens shan gruan e shoferit: “Ik më pirdhu budallaçkë, futu në makinë”

Një denoncim në faqen JOQ ka ardhur nga një emigrant shqiptar që punon në Greqi. Ai është kthyer në Shqipëri dhe këtu është hasur me një aksident që i kushtoi shumë, jo në aspektin fizik, por në vlerë monetare dhe në një dhimbje të madhe, që vendi i tij vështirë se do të bëhet ndonjë ditë.

Ai ishte nisur për në Greqi, por në vendin e quajtur Markosh, në Tepelenë u përplas me një makinë “Land Rover” me targa shqiptare AA816KM dhe me emër Agim Selim Ziflaj.

Nga të dyja automjetet përveç dëmeve materiale nuk pati të lënduar dhe sipas drejtuesit të automjetit, Sofokli Prifti, faji ishte i të moshuarit, ndaj ai u afrua dhe i kërkoi falje duke i thënë se do të paguante dëmet.

Por, kur erdhi policia gjithçka ndryshoi, i moshuari së bashku me të tjerët që kishte në makinë, jo vetëm që nuk pranuan fajin, por bënë të pafajshmin dhe gjobën e mori Sofokli Prifti, i cili thotë më tej polici i ofendoi edhe familjarët, përfshirë këtu edhe gruan.

“Me quajne Sofokli Prifti. Makina: Nissan Navara me targa MIP****. Ne daten 3-1-2017 u nisem nga Shqiperia per te ardhur ne Greqi ,ishte ora 9 (me oren shqiptare) ne vendin Markosh TEPELEN ..kur na u perplas nga ana e djatht nje plak me makine Land Rover me targa shqiptare AA816KM me emer AGIM SELIM ZIFLAJ. Per fat te mire te gjith shpetuam mire (nga te dyja makinat) Nderkohe qe i moshuari doli nga makina bashk me gruan e tij duke u qar na tha se do paguante fajin qe beri sepse kuptovi qe ai kishte fajin. Tani do kalojme ne temen qe shkaktoj zemerimin tone …dhe do perpiqemi te drejten pavarsisht sa e veshtire mund te jete ..

Erdhen policet te vendit TEPELEN ..fillimisht na pyeten ne se jemi te gjith mire …deti ketu gjithcka mire …pak minuta me vone erdhi komandanti i policise qe zoti ta bej police kete njeri me emer KUDRET MALAJ …Ne fillim vajti dhe takoj te moshuarin sepse njifeshin te dy …dhe mbas 5 minutash u afrua nga ne dhe me aspak respekt na fliste sikur ishim kriminel ,pas pak thirri nje shokun e tij gjasme si teknik per te bere matjet e aksidentit . Duke folur pak me larg se ne ,u afruan dhe na thane se fajti ishte i yni (nderkohe qe duket shume mire nga fotografite se kush ishte fajtori ) Dhe ne oren qe po u shpjegonim se si ndodhi aksidenti ,zoti KUDRET MALAJ ju drejtua femijes time dhe i tha “PSE ME RRI ATY SI GANGSTER AFER MEJE IK QE KETU DHE MI HIQ ATO DUART NGA XHEPAT ” ketu duhet te themi qe temperatura ishte -10grade.

Edhe nderkohe qe ishim te gjithe te tronditur nga ngjarja prap zoti KUDRET MALAJ i tha gruas time qe po i shpjegonte se si u perplasen makinat “Ik me pirdhu budallacke futu brenda ne makine dhe mos llafose” ne ate moment u hodhen drejt tij dy femijet e mi dhe i larguan policet e tjere. Nderkohe qe po ndodhnin keto gjera te gjithe na u kundervune neve qe nuk kishim faji dhe atij qe shkaktoj te gjith aksidentin nuk i tha asnjeri asnje llaf mbas pes minutash nje nga fisi i te moshuarit pyeti zotrin KUDRET MALAJ kujt i ishte Nissan Navara dhe polici u pergjigj “Ja atit budallait atje” duke treguar mua! Un i njejti vajta dhe i kerkova te moshuarit te tregonte me saktesi cfare kishte ndodhur por ai me tha “nuk do them asgje me le rehat “kur pak minuta perpara se te flasi me zotin KUDRET pranoj qe ai kishte fajin! Zoti KUDRET MALAJ me coj ne polici dhe mori vendimin qe fajin e kisha un me denuan edhe me gjobe dhe me kercenoj qe neqofte se nuk firmosja letrat qe kishte mbushur ai sipas deshires te tij nuk do te me jepte dokumentat e mija (lejen e qarkullimit, patenten, karten jeshile edhe siguracionin )

Bente shume ftohte jasht ishte -10 grade, e gjithe familja ime kishte ftohte keshtu qe u detyrova te firmosja letren. Sa e firmosa polici KUDRET MALAJ shikonte te moshuarin edhe i buzeqeshi plakut duke u tallur edhe duke nenvleresuar mua dhe pastaj me tha “Ik pirdhu tani”. Ne ate moment ju drejtova dhe i thash do flasim prap ne te dy dhe te jesh i sigurt qe do kerkoj per te drejten time. Ai qeshi prap me ironi dhe me tha “kur te kthehesh prap nga greqija hajde ndonje xhiro ketej qe te kerkoje te falur”! Njerez si keta i bejn keq vendit tim edhe perlyejn emrin e policise Shqiptare! Shpresoj qe ju mos tju ndodh kurre qe te mplekseni me njerez te tkurre!”.