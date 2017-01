Plagosja e 15-vjeçarit në Durrës, flet roja e shkollës: ‘’Pam vetëm gjak, dhe…’’

Plagosja e 15-vjeçar në shkollën Bedrie Bebezi” në Durrës pas një sherri që dyshohet se pati me moshatarë të tij ende nuk ka një shkak. Mësohet se i mituri ka marrë një plagë me thikë në krahë dhe një tjetër në shpatull.

Për këtë ngjarje ka folur roja e shkollës, që është një grua me emrin Nora. Ajo tha se ngjarja ndodhi kur mbaroi ora e 6-të e mësimit dhe nxënësit po dilnin jashtë shkollës. Ajo tha se panë rrëmujë dhe më pas adoleshentin në gjak.

Mbaroi ora e 6-të, në orën 1:15 dolën kalamajtë dhe unë po nxirrja fëmijët, kaq. Nuk pashë asnjë veprim, asgjë.

A u bë rrëmujë këtu jashtë?

Përjashtë po, lajmëruam direkt policinë.

Po ku shkoi djali i plagosur?

E mori drejtoresha direkt e çoi në spital. Se qëlloi në moment këtu.

Po ku e kishte qëlluar?

Në shpatull, vetëm dilte gjak e pamë.

Policia ka nisur hetimet për ngjarjen, por autorë të plagosjes nuk ka ende. Dyshohet se autorë janë të tjerë adoleshentë të shkollës “Jusuf Puka” në Durrës, por gjithsesi një njoftim zyrtar i policisë së këtij qyteti do të japë edhe sqarime mbi ngjarjen.