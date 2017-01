Plagoset me armë pronari i një lokali nate, dyshohet për hakmarrje(Emri/Foto)

Një 45-vjeçar është plagosur me armë zjarri në kryeqytet. Burime zyrtare bënë se bëhet fjalë për shtetasin Artur Aligjonin, pronari i lokalit të natës ‘Arena’ në Tiranë.

Plagosja e Artur Aligjonin, pronar i lokalit ‘Arena’ mëngjesin e sotëm dyshohet të jetë një mesazh, pasi para dy muajsh ai akuzohet se ka plagosur me thikë një djalë nga Kamza.

Asokohe policia e shpalli në kërkim 45-vjeçarin për plagosjen e Halim Hysës, ndërsa në prokurori vepra penale u klasifikua plagosje e lehte dhe çështja u mbyll. Fill pas ngjarjes së sotme, në polici janë shoqëruar si të dyshuar Halim Hysa dhe i vëllai i tij.

Të dhënat tregojnë se ngjarja e rëndë ka ndodhur rreth orës 04:35, në rrugën ‘Ismail Qemali’, në zonën e ish-Bllokut. Po ashtu, burimet tregojnë se i plagosuri fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërsa dyhsohet se hakmarrja mund të jetë pista ku po hetohet ngjarja.

Sakaq, policia ka nisur hetimet në lidhje me zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes, ndërsa dy persona janë shoqëruar në cilësinë e të dyshuarit.

SHERRI ME THIKA NË KRYEQYTET 3 MUAJ MË PARË

31-vjeçari Halim Hysa mbeti i plagosur pas një sherri me thika në 27 shtator të vitit të kaluar, ndërsa autor i ngjarjes dyshohet të jetë 45-vjeçari Artur Aligjonin. Ngjarja ndodhi rreth orës 00:30 të datën 27 shtator afër zonës së Bllokut në Tiranë. Burime nga policia asokohe bënë me dije për ‘BalkanWeb’, se Hysa ishte i shoqëruar me një të njohurin e tij në momentin që është qëlluar me thikë në brinjë nga 45-vjeçari.