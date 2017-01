Reagimi i deputetit demokrat: Ja pse ‘pajtohen’ gjithmonë Rama dhe Meta

Deputeti demokrat, Astrit Patozi ka bërë një analizë të shkurtër lidhur me paktin e qeverisjes Rama-Meta.

Patozi thotë se Rama e Meta nuk ndahen asnjëherë nga njëri-tjetri, pasi “janë shumë të ndryshëm, por binjakë në pikën e plackitjes dhe sa kohë që do të ketë ende dicka për të ndarë ata nuk do të shqiten kurrë nga njëri-tjetri”.

Statusi i Astrit Patozit:

Pse “pajtohen” gjithmonë Rama dhe Meta

(Ose një analizë e shkurtër krahasuese për dy burra pushteti)

Janë kaq të pangjashëm me njëri-tjetrin, sa të krijojnë përshtypjen se kanë lindur për të bërë luftë dhe për të qenë armiq të përjetshëm. Janë tmerrësisht të ndryshëm, në stil, në shtat, në fjalor, në formim, në shkollim, në shije, në veshje, në sjellje, në karakter, në deformim, në artikulim, në vetëmohim dhe gati në gjithcka tjetër.

Por ata ngjasojnë si binjakë vetëm në një pikë. Të dy janë plackitës race dhe sa kohë që do të ketë ende dicka për të ndarë ata nuk do të shqiten kurrë nga njëri-tjetri. Pavarësisht telenovelave periodike dhe “të rënëve” nga lukunitë përkatëse, që u prijnë, të cilat po shqyejnë prej vitesh pa mëshirë atdheun.

Ndaj, nëse duam realisht të shpëtojmë prej tyre, ka vetëm një mënyrë: Të mos presim të “zihen” prapë, por t’i shkulim të dy njëherësh, pa shpresuar asnjëherë tek 1 prilli, i cili nuk vjen asnjëherë për mirë.