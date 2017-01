“Zbulohen” pasuritë e frikshme të 14 gazetarëve më të pasur në Shqipëri

Nga Bledi Mane-Public Enemy(*)

Duhen kater kembe te kercejne tango, dy kurva duhen te çelin bordellon. Ndryshe nga vallzimi klasik latin ku partneret ndjehen te barabarte nen tingujt e muzikes,mbarevajtja e nje bordelloje ka goxha ndryshime drastike. Pak rendesi ka nese pallimi behet buze rruges ne makine apo ne ambientet e dhomes se ngrohte, rolet jane te ndara paraprakisht. Kurva nuk ben dot pa tutorin dhe tutori nuk ka nga e luan bythen pa kurven. I rende tingellon krahasimi (jo i tangos) por une dua tua shfaq më ilustruese bordellimin e medias shqiptare. Por pavaresisht rregullave ordinere, ketu ne vendin tone ka nje rotacion fantastik mes pushtetit dhe fuqise se kurves dhe tutorit. Ka vite qe media kurve i sherben politikes tutore pa kushte dhe e mbytur ne kapitullim por kur politika nga tutore shnderohet ne kurve frikacake, masakrohet dhe miklohet pa fund kesaj here nga media tutore…

Elita e gazetarise shqiptare mbetet raca më mekatare dhe ndryshe nga komuniteti hallexhi i qindra mijerave gazetareve te ndershem, kjo elite vazhdon te marre me qafe vend, katandi, njerzi e pasuri. Ketu me poshte keni pasurite e frikshme te gazetareve qe martohen,pallohen, divorcohen, masakrohen dhe serish dashurohen me pushtetet:

1-Blendi Fevziu, rroga mujore 37 mije euro, ka ne pronesi 11 apartamente, 3 Vila, aksioner ne qendren tregetare “Toptani”, agjenci turistike ne emer te gruas se tij, 3 automjetet te shtrenjta dhe 7.4 milione euro cash te shperndara ne 5 banka brenda e jashte vendit.

2-Arjan Cani, rroga mujore 18 mije euro, ka ne pronesi 3 apartamente, 2 vila, klinike dentare ne emer te bashkeshortes, 3 automjete luksoze dhe 480 mije euro cash te depozituara ne disa banka.

3-Armand Shkullaku, rroga mujore 11 mije euro, ka ne pronesi 3 apartamente, 2 Vila, 2 automjete, 300 mije euro cash ne llogari bankare.

4-Andi Bushati, rroga mujore 5 mije euro, ka ne pronesi 2 apartamente, nje vile, dy apartamente dhe 300 mije euro depozita bankare.

5-Andi Bejtja, gazetar kothere, per gati 7 vjet ka shpenzuar 450 mije euro ne bixhoz, 2 apartamente, 1 makine.

6-Andi Tela,ish drejtor i gazetes Panorama momentalisht drejtor i TV News 24, 9 vitet e fundit eshte paguar me 6500 euro rroge mujore,ka ne pronesi 2 apartamente dhe nje makine.

7-Robert Rakipllari, ish kryeredaktor i gazetes Shekulli, momentalisht kryeredaktor i gazetes Panorama, 12 vitet e fundit eshte paguar me nje rroge mujore prej 2500 eurosh, zoteron 12% te aksioneve te Universitetit Evropian te Tiranes me vlere 1.8 milione euro.

8-Artur Zheji, gazetar kothere, ish drejtor I televizionit publik dhe grupit mediatik Mapo. 15 vitet e fundit ka shpenzuar 570 mije euro ne bixhoz dhe kumar.

9-Ylli Rakipi, nje tjeter gazetar bixhozxhi me rroge 3200 euro ne muaj,ka ne pronesi 14 apartamente, 3 dyqane, 9 zyra dhe tre vila. Paguhet cdo muaj 27 mije euro nga ambjentet qe i ka dhene me qera Operatorit te Shperndarjes.

10-Anila Basha, drejtore e websitet newsbomb.al, aksionere e 20% te grupit mediatik shqiptarja.com. Ka ne pronesi dy apartamente dhe nje automjet.

11-Mero Baze, fitim mujor 2800 euro prej botimit te gazetes ditore Tema, pronar i 3 apartamenteve dhe dy automjeteve.

12-Rudina Xhunga, rroga mujore 1200 euro,pronare e dy apartamenteve dhe nje automjeti.

13-Ermal Mamaqi, rroga mujore 5000 euro, pronar i 2 apartamenteve, nje vile luksoze 500 mije euro, 3 automjet, bashkeshortja pronare e dy kompanive eventesh me nje fitim vjetor prej 780 mije eurosh.

14-Alfred Peza faleminderit qe u bere sebep i kesaj dallavereje kombetare qe kurre nuk do perfundoje edhe nese politika ngordh bashke me kumbaret e saj qe ua pini lengun njeri-tjetrit!

(*) Titulli eshte i ketij postimi eshte redaksise Lajmifundit.al

Artikulli nuk perfaqeson domosdoshmerisht politike editoriale te Lajmifundit.al