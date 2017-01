Parashikimi i motit në Kosovë, priten reshje dëbore dhe temperatura deri në -19 gradë

Nesër një përgjithësi Ballkanin, duke përfshirë edhe Kosovën do ta përshkrojë një valë e fortë e ftohët e shoqëruar me dëborë. Erërat e forta do të krijojnë një shtresë në rrugët e pjesë jugore të Ballkanit, era do të arrij në shpejtësi deri në 60 kilometra në orë. Temperatura më e ulët nesër pritet të jetë -19 gradë celsius, kurse më e lartë -8 gradë. Do të ketë edhe reshje bore, shkruan Express.

Ndryshe, sonte e enjte Ministria e Infrastrukturës ka njoftuar se janë bllokuar rrugët Glloboçicë-Tetovë, e cila e lidh Kosovën me Maqedoninë dhe rruga tjetër Brezovicë-Prevallë.