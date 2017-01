Pandeli Majko flet për një “Krime” në Ballkan: Alepoja do të dukej ngjarje e “vjetër”

Ish-Kryeministri, Pandeli Majko duke komentuar arrestimin e Ramush Haradinajt në Kosovë thotë se, ky zhvillim ka hapur diskutimin për raportet e shqiptarëve me Parisin. Majko flet dhe për ndryshimin e Francës, duke iu referuar deklaratës së Marine Le Pen për Haradinaj.

Ish-Kryeministri i Shqipërisë gjatë luftës së Kosovës thekson se, nisur nga zhvillimet e fundit ndërkombëtare, aneksimi i “Krimesë” nga Rusia mund të hapi një kapitull ngjarjesh, duke iu referuar kështu një konflikti të armatosur në Ballkan.

Kete Majko e lidh edhe me armatosimin e Serbise se fundmi nga nje marreveshje e arritur me Rusine.

Shkrimi i plote i Majkos:

PERBALLE FRANCES…

Arrestimi i Haradinajt në Francë padyshim që ka ngjallur një diskutim për raportet edhe me këtë vend. Po ndodh ajo që nuk duhet. Ka mjaft shqiptarë të cilët tani po e shohin Francën me dyshim dhe armiqësi.

Pa dalë ende vendimi fundor i gjykatës franceze dëshiroj të them se cfarë më ka tërhequr vëmendjen në këtë histori.

Padyshim që është i pashmangshëm reagimi i panatyrshëm i zonjës Lë Pen, lidere e ekstremit të djathtë francez dhe kandidatja për Presidente të Francës. Marine Le Pen përmes rrjetit “Tuitter” ka shpërndarë në mënyrë të cuditshme lajmin për arrestimin e Ramush Haradinajt, për të cilin ka shkruar se “drejtësia duhet të vihet në vend”.

Por… nuk mund të anashkalohet as deklarimi i ambasadorit francez në Prishtinë, Chabert i cili nënvizoi si përfaqësues i Parisit zyrtar se krejt kjo histori mund të mos ndodhte fare nëse kryetari i AAK-së do informonte Ambasadën Franceze se do udhëtojë në Republikën e tyre.

Kush e njeh politikën franceze di të thotë që ka shumë pak gjëra për të cilat në politikën e jashtme të saj të gjesh dallime të natyrave të tilla si rasti i Haradinajt.

Kosova është një projekt europian dhe si i tillë ai nuk është vetëm sukses i shqiptarëve dhe serbëve që e duan atë. Zonja Lë Pen është një antieuropiane e deklaruar. Ajo duhet mirëkuptuar në qëllimin e saj. Kthimi i shqiptarëve në konfliktualë është qëllim antieuropian. Për ironi ambasadori francez në Prishtinë përfaqëson Francën e zënë në befasi dhe jo vetëm kaq.

Duket ironike që shqiptarët e mërzitur sot me Europën janë në fakt mbrojtësit e saj.

Koha për këtë krizë “shqiptare” i ngjan “krimit perfekt”. Në Uashington po ndrohen administratat. NATO pas daljes së Britanisë ka një cekulibrim të natyrshëm të forcës europiane në të. Turqia është nën presionin më të madh që nga ekzistenca e saj si shtet. Rajoni është konfuz dhe në një garë armatimi që fillon me “dhurata”. Kjo po thellon ndarjet dhe nxit më shumë krizën e marrëdhënies së Brukselit me rajonin.

Pas “Krimesë”, është hapur një precedent për të cilin vlen të vlerësohet si “fakti i kryer” në marrëdhëniet e sotme ndërkombëtare. Ai në kushte të rajonit të Ballkanit mund të hapi një kapitull ngjarjesh ku Alepoja do të dukej ngjarje e “vjetër”. Po kërkohet dështimi i Europës në pikën e saj të njohur si delikate… Ballkanin.

Pak ditë më parë në Harkun e Triumfit në Paris u urua në shqip viti i ri. Kampionati Europian i futbollit cuditi francezët të cilët panë tifozët shqiptarë aq europianë dhe që natyrshëm një gazetë franceze e shprehu aq bukur “Shqiptarë ejani përsëri!…”

Parisi është Kryeqyteti i pashpallur i civilizimit europian. Franca meriton dashurinë e shqiptarëve.

Ka shumë që besojnë se Franca respektohet nga shqiptarët më shumë se sa ajo na e kthen këtë. Ata që nuk duan ta kuptojnë se Franca ka ndryshuar e kanë një provë. Kjo është zonja Le Pen. Ajo nuk është Franca. Sigurisht.