Largimi i Obamës, detajet mbi fjalimin e lamtumirës

Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Barack Obama, lajmëroi sot që do të prononcohet për të dhënë fjalimin e lamtumirës më 10 janar dhe me këtë rast, do të bëjë dhe nje bilanc të dy mandateve të tij.

Ai saktëson që evenimenti do të zhvillohet në Çikago, qytet në të cilën ka punuar në fushën sociale dhe për këtë arsye është i rëndësishëm për të.

Pasuesi i tij, republikani Donald Trump, do të vihet në detyrë të plotë më 20 janar. Ky i fundit ka premtuar t’u rikthehet shumë reformave të dëshiruara nga Obama, veçanërisht ligjit të tij mbi sigurimin shëndetësor.

Të dy këto figura të rëndësishme kanë në qendër politikën e jashtme dhe mbi të gjitha, marrëdhëniet amerikano-ruse.