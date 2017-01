Në performancën e saj të fundit në qytetin e Ferizajt, këngëtarja e mirënjohur, Nora Istrefi ka ‘’çmendur’’ të gjithë. Me format e saj bombastike, ajo ishte veshur me një bluzë bust që tregonte mësë miri gjoksin e saj. Në një video të bërë nga “Indeksonline”, Istrefi shihet teksa argëton me muzikë LIVE publikun.

Nora Istrefi "zjarr"… Posted by Portali Abc on Dienstag, 3. Januar 2017