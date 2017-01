Noizy në prag fejese, njihuni me vajzën që ia mori zemrën

Noizy e nis 2017 me një këmbë të mbarë. Thashethemet tregojnë se i mirënjohuri Noizy është në prag të fejesës.

Ndonëse shumë e vështirë për ta besuar, pasi gjithmonë e kemi parë si “bad boy”, duket se reperi i preferuar i shqiptarëve do të ndryshojë.

Pak kohë më parë reperi u përfol për një lidhje me serben seksi, Jenna Jenovich, që ishte pjesë e klipit të tij. Qarkulluan disa foto të kësaj dysheje, që vetë modelja serbe i postoi në “Instagram”. Nga ana e tij, Noizy nuk pranoi të flasë rreth marrëdhënies me këtë sex-simbol.

Megjithatë, suplementi “Bluetooth” i Gazeta Shqiptare ka mundur të mësojë se më në fund reperi ka gjetur dashurinë. Burime pranë tij flasim për një lidhje prej disa kohësh me një vajzë shqiptare që jeton në Francë. Sipas informacioneve tona, bukuroshja jeton me familjen në Francë prej vitesh. Familjet respektive janë në dijeni të kësaj lidhjeje serioze, madje ditët e fundit të vitit, familja e Noizyt ka udhëtuar drejt Francës për t’u takuar me familjen e partneres së tij.

Mesa duket, nuk do të jetë e largët dita kur ta shikojmë reperin me unazë në gisht. Këtë herë Rigelsi e ka marrë seriozisht këtë lidhje, duke u dashuruar marrëzisht pas bukuroshes që i ka rrëmbyer zemrën. Udhëtimet e tij të shpeshta drejt Francës nuk kanë qenë vetëm për koncertet, por edhe për të kaluar më shumë kohë me të dashurën e tij. Sipas miqve të afërt të Noizyt, kjo lidhje ka disa kohë që ka nisur dhe këngëtari ka preferuar ta mbajë sa më larg këtë histori nga mediat.

Duke njohur tashmë natyrën e tij diskrete, dihet se vetë këngëtari nuk do ta bëjë publike këtë lidhje, duke e fokusuar të gjithë vëmendjen mediatike tek projektet e reja që shumë shpesh lançon. Ditën e djeshme Noizy ka lançuar këngën e tij të re. E pasi është përfolur për lidhje me modele të ndryshme, reperi “ka hequr” dorë nga aventurat për të shijuar kështu dashurinë e tij të vërtetë. E për sa kohë çifti ka zgjedhur ta mbajë të fshehtë historinë e tyre të dashurisë, do të mbetemi kuriozë për të parë imazhin e vajzës fatlume në krah të Noizyt.