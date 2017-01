MTI informon për situatën në vend, ja akset rrugore problematike

Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës ka informuar për situatën e akseve rrugore në vend nga reshjet e dëborës. Sipas MTI situata më problematike paraqitet në veri të vendit për shkak te sasisë më të madhe të reshjeve. Në rajonin e Shkodrës nuk ka ndryshim në gjendjen e akseve të këtij Rajoni. Kontraktoret janë duke punuar për pastrimin e akseve dhe hedhjen e kripës. Në kthesat e ekspozuara ka grumbullime të sasisë borës , për shkak të erërave të forta.

Ndërsa në rajonin e Tiranës, gjendja e kalueshmërisë në akset e këtij Rajoni është normale. Segmenti Lunik – Steblevë, qarkullohet me zinxhirë.

Sipas MTI, rajoni jugor i Gjirokastrës, pas punës së kryer nga kontraktori për pastrimin e aksit dhe për hedhjen e kripës, tani qarkullimi në aksin Vlorë – Palasë kryhet pa zinxhirë.

Vazhdon puna për pastrimin e akseve Tepelenë – Gjirokastër dhe Gjirokastër – Kakavijë, të cilat vazhdojnë të qarkullohen me zinxhirë. Po ashtu vazhdon puna edhe në Përmet – Çarshovë – 3 Urat, ku trashësia e borës ka arritur 35 cm. Në Qafë Muzinë po punohet për pastrimin e aksit. Momentalisht kalohet akoma me zinxhirë.

Të gjithë kontraktorët që mbulojnë me kontrata mirëmbajtje akset rrugore, janë në gadishmëri nuk ka probleme ne qarkullimin. MTI, rekomandon përdoruesit e rrugës të bëjnë kujdes në akset ku ka prezencë bore ose ngricash, si dhe të respektojnë sinjalistikën rrugore.