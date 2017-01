Parashikimi i motit për 7 ditët e ardhshme, ja cdo ndodhë në fundjavë

Ky eshte parashikimi i motit per Tiranen per shtate ditet e ardhshme sipas Weather Umbrella.



Nderkohe ne gjithe vendin do te kete reshje shiu kurse ne veri dhe juglindje ne zonat malore, do rikthehet bora.

E Shtune, 14. Janar

I vrenjtur me rrebeshe me ndërprerje,

erë e qetë

Temperaturat 9°-4°

Shpejtesia e erës:

3.2 m/s

E Diel, 15. Janar

Kryesisht me re,

erë e qetë

9°-3°

Shpejtesia e erës:

3.2 m/s

E Hëne, 16. Janar

I vrenjtur me shira të lehta,

më se e mesme

7°- 2°

Shpejtesia e erës:

6.8 m/s

E Marte, 17. Janar

I vrenjtur me rrebeshe me ndërprerje,

më se e lehtë

11°- 3°

Shpejtesia e erës:

4.2 m/s

E Mërkure, 18. Janar

Kryesisht me re,

më se e mesme

10° – 3°

Shpejtesia e erës:

6.1 m/s

E Enjte, 19. Janar

Pjesërisht i vrenjtur,

më se e lehtë

9°- 1°

Shpejtesia e erës:

4.7 m/s

E Premte, 20. Janar

Diell,

erë e qetë

7° deri -3°

Shpejtesia e erës:

2.6 m/s