Modelja shokon, jam krenare për celulitin tim(Foto)

Jo të gjithë modelet kanë trup perfekt, lëkurë perfekte apo dhe ta vrasin mendjen. Ndër tyre është Ashley Graham, e cila është plot celulit, që jo vetëm nuk e fsheh por ndjehet edhe krenare.

Gjatë pushimeve në Filipine modelja me forma të rrumbullakëta ka postuar një foto zoom, ku tregon këmbën e saj të mbushur me celulit: ’Bëj stërvitje dhe përpiqem të ushqehem shëndetshëm. Më pëlqen lëkura ime…shton modelja në Instagram, edhe pse fotoja e saj do ‘frikësonte’ çdo femër.

Ajo është e qeshur, shijon jetën dhe dashuron trupin e saj. Ashley edhe gjatë pushimeve në Manila, ka postuar në rrjetin social foto përpara pasqyrës, ku tregon format e bëshme. Për të Photoshopi nuk ekziston, sepse ajo e pëlqen veten ashtu siç është.