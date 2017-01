Meterologët: Vendet e Ballkanit do përballen me “dimrin polar”

Gjykuar sipas paralajmërimeve të meteorologëve, vendet e rajonit në ditët e ardhshme do të përballën me valë të të ftohtit polar, i cili në disa pjesë do t’i ulë temperaturat deri në minus 20 gradë celsius.

Në Kroaci, priten erëra të fuqishme dhe stuhi bore, ku dukshëm do ta rrisin ndjenjën e të ftohtit, shkruan “lajmi”.

Ky valë e të ftohtit do të ndikojë që të ngrihen hapësirat ujore, është thënë nga Institutit kroat i Hidrometeorologjisë (DHMZ).

Temperatura të ngjashme pritet të mbretërojnë edhe në Bosnjë, Mal të Zi dhe Serbi.

Në Kosovë, po ashtu kjo valë e të ftohtit do të sjellë temperatura deri në minus 20 gradë, kurse priten edhe reshje të shumta të borës. /Zëri/