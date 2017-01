Meta, Bashës: Mos bërtit se “jam dakord me ty”! S’ka koalicion PD-LSI

Kryetari i Kuvendit dhe njëherësh Kreu i Lëvizjes Socialiste për integrim Ilir Meta iu përgjigj deklaratave të kreut të PD-së Lulzim Basha, ku ky i fundit është shprehur i prerë se nuk do të ketë koalicion mes dy forcave politike.

I ftuar në emisionin “Studio e Hapur” të gazetares Eni Vasilim kryeparlamentari Meta tha se i bashkohet mendimit të Bashës, se nuk do të ketë koalicion mes LSI dhe PD.

Sipas Metës, koalicioni i vitit 2009 mes PD dhe LSI ishte i suksesshëm dhe i duhuri duke parë rrethanat e kohës.

“Natyrisht veç se të bashkohem me përgjigjen e zotit Basha, por i lutem se mund ta kishte thënë edhe më qetë këtë përgjigje. Natyrisht se nuk ka asnjë arsye për të bërë një koalicion me PD. E bëmë një koalicion një herë, ishte shumë i drejtë për kohën. Dhe falë atij koalicioni u bë liberalizimi i vizave, dhe do të merrte edhe statusin kandidat nëse do të votoheshin tre ligjet.” tha Meta