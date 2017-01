“Fotot me shqiponjën”, ja cfarë shkruajnë mediat greke për ushtarët

Edhe mediat greke janë tronditur nga fotoja e 7 ushtarëve që bëjnë me duar simbolin e shqiponjës.

Ushtarët shqiptar që janë pjesë e ushtrisë greke kanë realizuar një foto që ka shkaktuar mjaft trazira në Greqi.

Mediat greke kanë dhënë edhe arsyen, sipas tyre se përse ushtarët “grekë” kanë bërë shenjën e shqiponjës. Për ta, propaganda e çështjes çame ka bërë që ushtarët të ushqehen me të dhe se më tej kanë bërë edhe shenjën e flamurit kombëtar. Në shtypin fqinj është shkruar shpesh lidhur me çështjen çame dhe me Çamërinë, duke thënë se shqiptarët janë duke e avancuar nacionalizmin dhe duke kërcënuar deri në pengim në integrim në BE, në rast se shqiptarët do të vazhdonin me propaganadën e vet.

Mediet kryesore greke e kanë konsideruar këtë veprim të ushtarëve si një gjest që nuk duhet bërë aspak. Ata konsiderojnë se çështja çame është një çështje boshe, e cila bëhet në Shqipëri për qëllime politike, duke theksuar edhe se ajo nuk ekziston. Duket se Greqisë i dhemb në këtë mes përmendja e Çamërisë si një realitet historik. Ndërkaq, për këtë “incident” ka reaguar edhe Ministria e Jashtme greke, e cila e ka ashpërsuar gjuhën e saj, duke thënë se do të penalizojë ushtarët, të cilët bëjnë me duar simbolin kombëtar shqiptar. Lidhur me këtë problem ka pasur edhe kundër-reagime, sidomos nga forcat politike nacionaliste vendase, të cilat kanë akuzuar autoritetet e shtetit grek, se janë raciste kundrejt shqiptarëve. Çështja është bërë madhore, pasi është diskutuar në nivel diplomatik mes Tiranës zyrtare dhe Athinës.