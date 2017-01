Mediat amerikane paralajmërojnë: Luftëtarët shqiptarë të ISIS-it do godasin Italinë

Media amerikane Breitbart.com ka publikuar një artikull për Shqipërinë, ku duke iu referuar të përditshmes italiane ‘La Repubblica’, thuhet se ‘luftëtarët shqiptarë të Shtetit Islamik do godasin Italinë’. Në artikull thuhet gjithashtu se në fshatrat e largët të Shqipërisë janë ngritur flamujt e ISIS.

Burime të gazetës përshkruajë fshatra të largët në Shqipëri “të cilat po valvisin flamunjt e ISIS”, dhe që ngjajnë me “fshatra të Sharia”, besnike të grupeve terroriste në Bosnje. “Këto janë fuci baruti” ka paralajmëruar burimi ndërsa shton se “Italia është një vend i eskpozuar”.

Pulia është kryesisht edhe më e ekspozuar. Shqipëria është vetëm dy orë përtej Adriatikut dhe mafia shqiptare në mënyrë të vazhdueshme vijon trafikun e qenieve njerëzore dhe drogës, operacione që zhvillohen në rajon prej vitesh.

Ky artikull i Repubblicas, vjen vetëm pak ditë pas deklaratave të shefit të policisë Franco Gabrielli paralajmëroi italianët javën e kaluar se “ISIS do të godasë Italinë sëshpejti”.

“Unë po e them hapur, edhe neve do të na duhet të paguajmë kostot”- është shprehur ai. Hetimet tregojnë se njerëzit e arrestuar sëfundmi në vendin tonë kishin lidhje të ngushta me ISIS dhe operacionet në të cilat po vriten njerëz.

Bashkimi Europian i dha në vitin 2014 Shqipërisë, Statusin e Vendit Kandidat duke hapur në këtë mënyrë rrugën për anëtarësim të plotë në bllokun europian, ndërsa ka hequr barrierat e migrimit në mes të vendeve të Ballkanit dhe shteteve të unionit.

Bashkimi Europian aktualisht ka garantuar liberalizimin e vizave për Shqipërinë dhe Bosnjen në vitin 2010, dhe kjo mesa duket ka nxitur në rritjen e aktivitetit e trafikantëve shqiptarë të armëve, të drogës dhe të qenieve njerëzore të futen në kontinet.

Sipas Luke Coffrey i Qendrës së “Foreing Policy” dhe Fondacionit Heritage, Shqipëria tashmë është epiqendra e trafikut të drogës. Vitin e kaluar u nevojitën 800 forca policore për të ndërhyrë në një magazinë droge të vendosur në mal me vlerë 4 miliardë e cila ruhej nga një armatë e vërtetë e pajisur me makineri lufte dhe granata”. (Bëhet fjalët për aksionin e zhvilluar në fund të vitit të kaluar në Mirditë).

Madje ka edhe akuza, të kundërshtuara nga qeveria e Shqipërisë, se Shteti Islamit ka zëvenduar tashmë edhe bosët e krimit dhe drejtuesit e fshatrave ku ata operojnë. Edhe Mbretëria e Bashkuar, pavarësisht se nuk është në kufijtë e Bashkimit Europian është bërë gjithashtë vulnerabël nga trafikantët shqiptarë të emigracioni illegal pavarësisht se në mes është kufiri detar.

Rojet bregdetare kanë pikasur sëfundmi 18 emigrantë shqiptarë që tentonin kalimin illegal të detit, të ngjashme me ato që janë regjistruar më herët në Itali. Ndërsa sipas raporteve rezulton se ka një rritje të “fëmijëve skllevër” nga Shqipëria në Britaninë e Madhe.

Aeroportet e vogla britanike janë cilësuar si të pambrojtura nga një gjyqtar britanik më herët gjatë javës pas një pilot nga Lituania u dënuar për trafikimin e 3 shqiptarëve në Norfolk përmes një avioni të vogël./balkanweb/