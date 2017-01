Mbyllën Kakavijën në 2013, u hiqet imuniteti dy deputetëve të Agimit të Artë

Parlamenti grek u ka hequr imunitetin dy deputetëve të Agimit të Artë, Hristos Papas dhe Konstandinos Barbarusis, që të dy të angazhuar në vitin 2013 në bllokimin e doganës greke në Kakavijë.

Në ditët e para të shtatorit të 2013, dy deputetët, të mbështetur nga dhjetra anëtarë të partisë neonaziste bllokuan doganën në shenjë proteste për çështjen e varrezave greke në Përmet dhe për përvjetorin e vdekjes së Aristotel Gumës në Himarë.

Heqja e imunitetit u siguron autoriteteve greke që të hetojnë lirisht dy deputetët, ndaj të cilëve rëndon edhe akuza e pjesëmarrjes në organizatë kriminale.

Pas heqjes së imunitetit, Papas tha se do të bënte të njëjtën gjë sërish, ndërsa pa dashje ka nxjerrë bllof qëndrimin e palës greke se nuk ka ligj lufte me Shqipërinë, duke thënë se “përsa kohë është i skllavëruar vorio-epiri, do të ekzistojë edhe ligji i luftës”.

Në 2013, duke mbajtur në duar flamujt e Greqisë dhe të partisë së tyre, Papas dhe Barbarusis kanë hedhur parrulla si “Atje lart në Përmet do të ngrejmë përsëri flamurin grek”, “Vorio Epiri është Greqi, do të kthehemi sërish për këtë tokë”.

“Shqipëria e ka frikë “Agimin e Artë”, pasi është e vetmja parti, që ka në programin e saj betejën për helenizmin e Vorioepirit”, deklaronte deputeti Papas në atë kohë.

Po në shtator të 2013 u ndaluan 6 deputetë të Agimit të Artë, të akuzuar për pjesëmarrje në organizatë kriminale. Ata akuzohen për të paktën dy vrasje dhe dhjetra tentativa vrasjeje, armëmbajtje pa leje dhe sulme të dhunshme që nga viti 1987, citon top channel.