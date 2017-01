“Manjani ‘kurban’ për të forcuar aleancën. Shteti në kaos. Meta shiti ministrin e tij”

Kreu i Partisë Libra, Ben Blushi, i ftuar në intervistën e mbrëmjes në Ora News, thotë se Ylli Manjani u shkarkua pasi tha se Shqipëria është mbushur me kanabis.

Ai ka bere me pergjegjesi edhe Ilir Meten per shkarkimin e Manjanit “Meta nderroi 3 ministra per 3 vjet. Meta shiti sot ministrin e vet”, tha Blushi, teksa nenvizoi se Manjanin e bene “kurban per te forcuar aleancen e tyre”.

Pjesë nga intervista:

Blushi: Fundi i qeverisë, jo vetëm për mënyrën si erdhi deri këtu, por për faktin se u shkarkua nga detyra një njeri që tha se Shqipëria është mbushur me kanabis, që nuk është luftuar kanabizimi dhe që është toleruar arrestimi i bosëve të industrisë së drogës, ekzaktësisht i Klement Balilit.

Rreth 90% e shqiptarëve do të thotë se kanabisi është lejuar nga qeveria. Një anëtar i rëndësishëm i qeverisë, tha se qeveria licencon kanalizimin e vendit.

Ky koalicion ka degraduar. Keni parë të debatohet për reforma, për punësimin, luftën kundër korrupsionit, për të shmangur penalizimin ekstrem, për të frenuar koncesionet. Ky koalicion funksionon si koalicion që ndan faturën e korrupsionit.

Pse Manjani?

Blushi: Sikur të kem mundësi sot të votoj si votues, i votoj që të rrëzohen dhe shumica duan që ky koalicion të rrëzohet. Nuk ka garantuar vende pune dhe mirëqenie. Si mundet të jetojë këtu një djalë 20 vjeç i papunë ku për shkak se si ministrat apo kryeministrat, akuzojnë njëri-tjetrin. Ky kryeministër është i paaftë për të ndërtuar marrëdhënie të ekuilibruara.

Administrata sot është në kaos. Nuk funksionon sot. Koalicioni nuk funksionon në kuptimin e reformave dhe ekuilibrat garantues. Raportet me prokurorinë, katastrofë, me Presidencën në krizë, për faj të një njeriu; Edi Ramës. Policia e Shqipërisë mendon se është në punë? Kudo që shkoj, më flasin për policisë që ditën kontrollojnë qytetin dhe natën heqin uniformat dhe kontrollojnë kanabisin. Pyetni shqiptarë në qoftë se nuk thonë se pas kanabisit është policia.

Zgjedhjet e parakohshme

Blushi: Nuk besoj se ka zgjedhje të parakohshme. Është arritur një armëpushim fals dhe i paqëndrueshëm. Ky armëpushim nuk u arrit duke bërë kurban Manjanin, u arrit për të ndarë çfarë vjen tre muajt e ardhshëm. Nuk e di nëse Rilindja dhe LSI-ja do të mund të shkonin bashkë. Këto kanë qeverisur bashkë, janë korruptuar bashkë.

