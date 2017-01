Manchester City ofron 113 milionë euro për Lionel Messin

Afro 113 milione euro per Lionel Messi! Sipas asaj qe shkruan gazeta ‘Sun’, kjo eshte shifra qe ofron Manchester City per te “rrembyer” Leo Messin nga Barcelona e ta vere nen urdherat e Pep Guardiola, me te cilin ai ka fituar gjithcka ne Spanje.

Tratativat per ta marre argjentinasin “fuoriclasse” ne Premierlige kane nisur ne fund te muajit te kaluar, sipas gazetes britanike, por oferta ende nuk eshte formalizuar.

Rinovimi i kontrates se Messit (ne skadence qershorin e 2018) ende nuk po ecen ne rrugen e duhur, pasi behet fjale qe Barcelona te paguaje me shume per yllin argjentinas.

Dhe perballe kesaj situate ka ardhur edhe nje oferte e tille e drejtuesve te klubit te Manchester.