Luana publikon foton seksi, hija i “bën gropën” moderatores

Moderatorja Luana Vjollca është një nga femrat më të përfolura të showbizit shqiptar dhe thuajse gjatë gjithë kohës në qendër të vëmendjes. Mbrëmjen e sotme ajo ka postuar një foto në rrjetet sociale, por duket se diçka i ka shpëtuar.

Ajo shfaqet e bukur, me një fustan të kuq dhe me duart e ngritura lart, teksa një person po e ndihmon me vendosjen e mikrofonit. Mirëpo, ka një detaj që vajza bukuroshe nuk e ka vënë re.

Është diçka që nuk shkon në hijen e krijuar në mur. Po t’i vini re, duket se djali është “emocionuar” paksa pranë bukuroshes dhe diçka i është ngritur. E në fakt, e gjitha është një ngatërresë e lezeçme, pasi nuk ka asnjë gjë të keqe në këtë foto. Bëhet fjalë për xhupin.