Luan Rama: Kultivimi i kanabisit ka mbështetje politike nga policia

Kryeministri Edi Rama i ka kërkuar dorëheqjen ministrit të Drejtësisë Ylli Manjani disa herë. Manjani nuk ka pranuar sepse nuk ka pasur arësye për të lënë detyrën.

Kështu deklaroi sekretari i përgjithshëm i LSI, Luan Rama në Top Story. Ai tha se ka pasur një problematikë në komunikim mes Manjanit dhe Ramës.

Luan Rama theksoi se motivacioni i dhënë nga qeveria për shkarkimin e ministrit të drejtësisë Manjani ka qenë i rremë.

“është thënë se u shkarkua për të rregulluar mardhëniet e qeverisë me parlamentin apo për të vazhduar implementimin e reformës në drejtësi, cka nuk është e vërtetë dhe nuk qëndron”, tha Luan Rama.

Sipas tij, Manjani ka dhënë kontributin e tij në reformën në drejtësi gjatë gjithë procesit.

Luana Rama theksoi më tej se vetë policia pranon se vendi është mbushur me kanabis pasi korr drogë ccdo ditë.

Sipas Luan Rames, pas asgjesimit te droges ne Lazarat, eshte mbjelle me kanabis e gjithe Shqiperia ndersa shtoi se fenomeni duhej te vazhdonte te goditej me te njejten vendosmeri sic ndodhi ne Lazarat.

Luan Rama konfirmoi deklaratat e bera me pare prej tij duke thene se ka oficere policie te ndjekur penalisht per bashkepunim me trafikantet e kanabisit.

Po ashtu, ai theksoi se permasat e fenomenit qe ekspozohen cdo dite, tregojne qarte se ky aktivitet kriminal nuk mund te zhvillohet pa mbeshtetjen e bashkepunimin e strukturave apo individeve te vecante ne radhet e policise./lajmifundit.al