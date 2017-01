Masakruan me thikë të riun në Vlorë, lirohet 27-vjeçari, vëllai merr përsipër krimin: Unë jam vrasësi

Policia e Vlorës dy ditë pas vdekjes së 22-vjecarit Armando Rrapaj, ka lënë të lirë Klevis Merkaj, 26 vjeç pasi vëllai i tij Novruzi ka pranuar krimin, duke deklaruar se e ka kryer i vetëm.

Vrasja ndodhi rreth orës 13:45 të ditës së martë, 17 janar, ku 22-vjeçari Armando Rrapaj u godit me thikë dhe ndërroi jetë në spital për shkak të hemorragjisë së madhe.

Fillimisht policia arrestoi për krimin Klevis Merkaj, 27 vjeç dhe pas disa orësh vëllain e tij Novruzin, 22 vjeç.

Dyshohet se shkak për krimin ishte një konflikt për motrën jo biologjike të vëllezërve Merkaj, e cila kishte një lidhje me kushëririn e viktimës. Por për shkak se pretendenti për dhëndërr ndodhej në burg, dy vëllezërit Merkaj kishin kërkuar ndërprerjen e lidhjes dhe për këtë qëllim kishin komunikuar dhe me Armando Rrapajn.

Por pasi Rrapaj nuk ka pranuar të ‘negociojë’ me ta dhe kushëririn e tij që të ndahej nga vajza e njerkut të vëllezërve Merkaj u qëllua me thikë duke gjetur vdekjen pak minuta më vonë në Spitalin Rajonal të Vlorës.

Por sot, Novruz Merkaj ka marrë përsipër krimin, duke çliruar nga akuzat vëllain e tij Klevisin.