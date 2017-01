Partia e Ben Blushit akuzon Bashën për vjedhje: Ishte ideja jonë!

Partia “Libra” pretendon se PD i ka vjedhur idenë për përzgjedhjen e kandidatëve për deputetë përmes një përzgjedhje Online, ku qytetarët do të japin preferencat e tyre.

Përmes një reagimi, Libra pretendon se ka qene e para që propozoi idenë e përzgjedhjes së kandidatëve për deputet me votim online dhe e para organizatë që deri më sot nuk ka marrë asnjë vendim që nuk është votuar nga anëtarësia e saj.

Reagimi:

Partia Demokratike publikoi dje kopjen më të fundit që ajo po i bën gjithmonë e më shpesh LIBRA-s. PD na ofroi si një mënyrë të sajën origjinale pikërisht atë proces që LIBRA, ka ofruar në 6 Janar tek anëtarët e saj.

Deputetët e LIBRA do të zgjidhen me votim të hapur publik në anëtarësi dhe kriteri i vetëm që do i skualifikojë është dënimi penal. Libra kërkon të cojë në parlament sa më shumë njerëz të zakonshëm dhe të lirë nga veset e partive të tjera që sot po përpiqen të tregojnë me kopje se kanë ndryshuar. Secili prej anëtarëve tanë mund të jetë deputet.

LIBRA mendon se parlamentarët e sotëm nuk kanë asgjë më pak se se të gjithë ata që shikojmë cdo të Enjte në TV, një parlament me muskuj dhunë dhe injorancë. Votimin online LIBRA deri tani e ka përdorur për përcaktimin e votës së dy deputëtëve të saj për buxhetin, si dhe për emrin e forumit rinor. Aktualisht anëtarësia e LIBRA po jep po online ide për programin e partisë.