Kuvend/ Berisha akuzon rëndë Ramën: Kërcënon gjyqtarët për lirimin e Aldo Bares

Ditën e sotme në Kuvend po diskutohet lidhur me votimin dhe numërimin elektronik. Opozita e quan thelbësore votimin dhe numërimin elektronik për zgjedhje të ndershme dhe të lira.

Ndërkohë PS e quan alibi pasi nuk mund të bëhet por sqaron se nëse OSBE/ ODIHR e pranon maxhoranca është gati.

Gramoz Ruçi: “Thua se nuk keni qënë ndonjëhërë në pushtet ju për ta bërë votimin dhe numërimin elektronik! Po ne jua kërkuam – jo votimin, por numërimin elektronik – 2 vjet para zgjedhjeve, dhe nuk qetë në zgjedhje ta realizonit! Atë që nuk qetë në gjendje ta realizonit ju e kërkoi tani tre muaj para zgjedhjeve sepse ju e dini që nuk bëhet. E gjitha kjo është alibi e jua them pse: Kodin e keni bërë vetë siç keni dahsur dhe kemi dhe në faj për këtë çështje, sigurisht; kartat e identitetit i keni bërë vetë; kompanisë i keni dhënë konçensionin vetë; për kartat e identitetit këtu z.Berisha ka mbajtur fjalime patetike se janë më të sigurtat në botë dhe unë s’i besoja, por paska pasur të drejtë. Thoni tani se s’keni besim tek komisionerët. Ndaj i them z.Berisha: Si nuk paskeni besim tek komisionerët tuaj?!”

Me gjithçka mund të bëni fushatë elektorale por me këtë gjë mos bëni fushatë elektorale”

Në fjalimin e tij, ish- kryeministri Berisha akuzon rëndë kryeministrin e vendit dhe ofendon deputetët e pozitës.

Sali Berisha: Nëse apriori e hidhni poshtë kërkesën e opozitës bindni opozitën se vetëm zgjedhje të drejta s’mund të ketë. Ju drejton armiku më i egër pas kohës së diktaturës. Ju drejton njeriu si Asadi i Sirirë. Kështu zgjidhni dhe votimin e emigrantëve.

Kryetari juaj e di që përfundon në koshin e plehrave të historisë e nuk ka si ta pranojë kurrsesi sepse është angazhuar në një proces kriminal të lirimit të Lul Berishës, Aldo Bares, atë e menaxhojnë bandat e bandidatë. Ju s’ju pyet fare.

Kur i çon Aldo Bare shiritin e deponimit për tenderat dhe aktet e tjera kriminale, i bëhet gjaku ujë e u tregon gjykatësve vettingun. O lironi Aldon ose ju ekzekutoj me vetting

Dhe me hakmarrjen për drejtësi po bën të njëjtën gjë si me Aldo Baren. Do votojmë apo do i nënshtrohemi një njeriu që i është nënshtruar kapos së Meduzës

Pranoni kërkesën e ligjshme të të gjitha forcave politike opozitare sepse mund ti krijojë vendit probleme madhore

Gramoz Ruçi: Hollanda , Franca, Gjermania e ka hequr atë që kërkon ti.

Por unë të thashë dhe është hera e tretë. Kemi një albitër. Jemi një vënd që nuk shkëlqejmë për zgjedhje, OSBE/ ODIHR . Uluni me OSBE/ODIHR nëse marrin përgjegjësinë për kërkesën që ka opozita vazhdoni ne s’kemi frikë.