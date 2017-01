Një kryetar bashkie ndryshe, Veliaj në urban me qytetarët (Foto)

Kryetari i bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj nuk po ndalon së punuari fort për një Tiranë ndryshe. Së fundmi, ai ka inspektuar linjat e autobusëve për të kontrolluar cilësinë e shërbimit që u ofrohet qytetarëve. Për më shumë se një orë kryetari Veliaj udhëtoi përgjatë linjës së re të Kasharit, ndërsa njoftoi nisjen e zbatimit të biletës elektronike.

“Këtë vit do të kemi përmirësime përsa i përket biletës elektronike. Por, si fillim, kemi shtuar këtë linjë të re dhe kemi hequr disa linja rurale, të cilat kishin autobus më të këqij, shërbim më skandaloz e çmim më të lartë të biletës, ndërsa sot kanë një biletë 20 për qind më të ulët, një shërbim shumë herë më dinjitoz, me autobusë ku kondicioneri punon e me sedilje të rregullta”

Veliaj tha se gjatë gjithë këtij muaji do të ketë disa inspektime të rastësishme në të gjitha linjat e Tiranës, për t’u siguruar që në qytetin e Tiranës ofrohet i njëjti shërbim.

“Kemi përmirësim, por kemi ende shumë punë për të bërë, ky është vetëm fillimi”, theksoi Veliaj.

Katër linja të reja autobusësh i janë shtuar Tiranës, ndërsa disa prej linjave ekzistuese janë zgjatur. Kjo vjen pas vendimit të këshillit bashkiak, një vit më parë për riorganizimin e linjave, që parashikon që 13 njësitë e reja administrative që iu bashkuan qytetit të Tiranës me ndarjen e re territoriale, të përfshihen në këtë shërbim të transportit qytetas.