Reagimi/ “Kosova të formojë ushtrinë e saj, duhet të ndalojmë kërcënimet e Serbisë”

Kosova shumë shpejtë duhet të formojë Ushtrinë e saj, qoftë përmes ndryshimeve kushtetuese, ligjit apo formave të treta të mundshme.

Qeveria dhe Kuvendi duhet të aktivizohen më shumë në përmbushjen e kërkesës së qytetarëve dhe nevojave të forcimit të shtetit. Ndërkohë, që nga pavarësimi i vendit, Kosova në vazhdimësi është përballur me përpjekjet e Serbisë për destabilizim të situatës këtu, me çka edhe po e rritë presionin kohëve të fundit. Ne duhet t’u bëjmë ballë kërcënimeve të Serbisë dhe t’i ndalojmë ato. Kështu tha në një intervistë për KosovaPress, Agim Çeku, ish kryeministër i vendit.

Çeku, i cili udhëhoqi për një kohë edhe me Ministrinë e FSK-së, thotë se është momenti i fundit që Kosova ta ketë ushtrinë e saj dhe se kjo tashmë është nevojë imediate.

“Kosova është dashur ta ketë ushtrinë deri tash. Por mendoj që tani është krijuar një ‘momentum’, është krijuar një nevojë imediate që të krijohet ushtria, në këtë mënyrë apo në atë mënyrë. Qoftë me ndryshime kushtetuese apo ndryshim ligji, apo qoftë me mënyrë tjetër të tretë. Kështu që, mendoj se është një presion edhe i kohës edhe i situatës dhe i vetë qytetarëve, që Qeveria të lëvizë dhe Parlamenti ta krijojë ushtrinë e Kosovës”, tha ai.

Ndërsa duke folur për gjendjen e krijuar në vend dhe kërcënimet që po bëhen nga Serbia, ish-shefi i Shtabit të Përgjithshëm të UÇK-së, Agim Çeku, thotë se Kosova ka para vetës shumë sfida dhe se institucionet e vendit kanë shumë punë për të bërë. Sipas tij, përpjekjet e Serbisë për ta destabilizuar Kosovën po vazhdojnë, madje me një intensitet të shtuar, por Kosova duhet të jetë në gjendje t’i ndalojë ato.

“E kemi një situatë të tensionuar. E kemi një situatë në të cilën po përballemi me shumë sfida të sigurisë, shumë sfida të ndërtimit të shtetit dhe ka punë të madhe për institucionet e Kosovës. Vërtetë duhet të punojnë shumë, që të kemi një zhvillim normal të papenguar të jetës, ekonomisë dhe demokracisë në Kosovë…Që nga pavarësimi i Kosovës, Kosova është ballafaquar me përpjekjet e Serbisë që ta destabilizoj Kosovën. Që ta bëjë Kosovën shtet të dështuar dhe ende ato përpjekje po vazhdojnë, bile me një intensitet më të madh. Dhe ne duhet të jemi në gjendje që t’i ndalojmë këto kërcënime, tu bëjmë ballë këtyre kërcënimeve”, tha ai.