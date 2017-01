A do të vazhdojë Messi kontratën me klubin blaugran? Ja përgjigjia e prerë e Barcelonës

Sekretari teknik i klubit blaugran, Robert Fernandez shprehet se Leo Messi do të nënshkruajë zgjatjen e kontratës me Barcelonën.

Së fundmi janë shtuar spekulimet se Messi mund të lërë Barcelonen, pasi ka kërkuar edhe page më të lartë.

Por duket se e vërteta është ndryshe, pasi edhe babai i futbollistit ka thënë se Messi do të vazhdojë të jetë te Barcelona.

Edhe sekretari teknik te Barcelona është shumë i bindur se kontrata e tre lojtarëve do të zyrtarizohet shumë shpejt. Po ashtu në listën e lojtarëve të cilët pritet të zgjasin kontratën aktuale janë edhe Suarez, Nejmar, Serxhio Buskets dhe Havier Maskerano./LajmiFundit.al/