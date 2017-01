Komentuesit i sulen Ramës për 21 janarin: Ke vetëm fjalë!

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama është kritikuar për drejtësinë e vonuar të “21 Janarit” nga dhjetra komentues në profilin personal në Facebook.

Rama, pasi ka zhvilluar edhe homazhet në bulevard e ka vendosur lule në vendin ku ranë 4 protestuesit, ai ka gjetur kohë t’u përgjigjet komenteve.

REPLIKAT

Komentuesi: Aty ku ka vepra te kryera nuk ka vend per fjal, aty ku ka fjal sigurisht qe veprat kane ngele ne syrtar.

Rama: Se paskemi edhe nje emer ne te dy, po nuk e di a e ke lexuar edhe ti sic e kam lexuar une Biblen qe fillon me fjaline: E para ishte Fjala. Pastaj vazhdon: Fjala ishte Zoti, Zoti ishte Fjala…

Komentuesi: Jo nuk e kam lexuar. Sepse jam mysliman.

Rama: gabim! Une s’jam musliman po kam lexuar edhe Kuranin, ndersa ti me siguri as Kuranin nuk e ke lexuar sepse po ta kishe lexuar do e kuptoje kollaj edhe Biblen