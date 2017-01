Koment i bujshëm në Facebook-un e Ramës, kryeministri nuk i përgjigjet

Ka marre shume pelqime dhe reagime dhe duket se ka dashur te hape nje debat me vend ne nje kohe me vend e me trazira ne Ballkan.

Ditën e sotme në një postim të bërë nga Edi Rama, për ditën e lindjes së Isa Boletinit, një shqiptar nga Anglia ka komentuar duke e pyetur konkretisht kryeministrin nëse ekziston ndonjë llogari bankare ku ata mund të kontribuojnë financiarisht për ushtrinë shqiptare.

Ky koment përvese ka marrë shumë pëlqime dhe rezulton më i bujshmi i bërë ndonjëherë te Rama, gjithashtu është përballur me heshtjen e plotë të kryeministrit.

“Z. Rama a ekziston një account për ushtrinë tonë që ne si popull mund të sponsorizojm për të blerë mjete luftarake?”, është komenti i qytetarit, që ka marrë mbi 240 like dhe mbi 30 komente, ndërkohë te një pjesë e tyre kishte edhe nga ata qytetarë që shprehnin frikën nëse lekët e mbledhura nga shqiptarët për ushtrinë do të shkonin për tangat e zyrtarëve të politikanëve.