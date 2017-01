Kida, një ndër këngëtaret më të reja nga mosha në skenën shqiptare, është shumë e preferuar për publikun shqiptar. Ajo, me një stil tepër të vecantë dhe ndryshe nga të tjerët, surprizon fansat me foton më të fundit. Me një pamje të mrekullueshme, këngëtarja me bikini po shijon pamjen e mrekullueshme të plazhit. Për më shumë, shihni foton.