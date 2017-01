Aktorja qe provokoi se fundi ne emisionin e Ermal Mamaqit, njihet per sensin e saj provokues dhe qe nxit diskutime.

Olta Gixhari ka ndezur skenën me një kërcim shumë provokues me partnerin e saj, Ledjan Agalliaj.



Performanca titullohej “Crazy in love”, dhe aktorja është shfaqur mjaft provokuese me lëvizjet e saj në skenë.

Dhe me këtë kërcim Olta Gixhari “eksitoi” jo vetëm balerinin por të gjithë meshkujt shqiptarë, ndoshta edhe femrat.