Stresi sfidon Tahirin dhe policinë: “Nuk i dorëzohem kurrë këtyre” (VIDEO)

Vllezer dhe motra Fansa Dhe Dashamires Baballare Dhe Nena O popull Shqiptar po pse kshtu e paskeni pas qef ket qeveri te ndyre pse kshtu e ka qef shqiptari te perulet per toke ???? I bej te gjithve apel te publikojn kete video . Kjo eshte policia jote o Sajmir Tahiri ????? Turp Turp Turp Turp Ai Eshte Baba I Dikujt Burri I Nje Gruaje Zoti Ju Denofte ju qe boni Kshu . Do ju vij dita e gjykimit o plera o minister po dil ku je mshifesh a i sheh gjitha kto ….Kjo Pra Eshte policia qe ben sipas qefit te vet dhe po ashtu me mu qe me kerkojn kudo po mutin do ma hani me garuzhde sic e hani pasulin#NukDorzona#Mos#uDorzo#Kurre#ktyre

