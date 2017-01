Këngëtari i famshëm shqiptar “lahet publikisht në ar”

Reperi i njohur Noizy është përfolur gjithnjë për jetën e tij luksoze, me makina të shtrenjta, veshje e aksesorë mjaft të kushtueshëm, por këtë herë ai është mbuluar me të vërtetë me ar.

ZinZin ka postuar në Snapchat një foto, ku shfaqet i mbuluar me një maskë prej ari, dhe në njërën nga duart ka një orë prej floriri. “All gold everything/Të gjitha prej ari”, – shkruan reperi në postim.

Duket se pjesëtari më i ri i label-it “Universal Music” ka vendosur ti bëjë një trajtim fytyrës me një maskë ari, e cila siç dihet është shumë efikase për trajtimin e lëkurës.