Video/ Rrëfehet juristja seksi: Fle gjithmonë nudo, edhe kur është ftohtë

Ajo është një juriste në profesion, por që pëlqen gjithmonë të provokoj me fotot që bën. Bëhet fjalë për Redona Koci, e cila këtë të premtë ka qënë e ftuar në Oktapodin e Turjan Hyskës.



Intervista ka qënë ndryshe, e zhvilluar në krevat, ku Redona, ka qënë gati e zhveshur. Ajo ka treguar që gjithmonë pëlqen të flejë nudo, madje edhe në këto kohë të ftohta.

“Endrra më seksi për të? –Nuk shikoj ëndrra me seks, sepse i bëj në realitet. Midis seksit të fortë dhe të butë, ajo zgjedh momentin për të vendosur se cfarë seksi do. Ajo foli edhe për zhveshjet e saj dhe fotot provokuese, të cilat i quan jo të rendomta, por me stil, dhe se asaj i mjafton të ndihet vetë mirë me veten. Ajo është në një lidhje prej dy vitesh, dhe se i duhet shume për të menaxhuar lidhjen e saj, duke qënë se i shkruajne shumë përsona në instagram, midis tyre edhe të famshëm”.