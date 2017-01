Jeton dhe ha me ujqërit, njihuni me shqiptarin i cili jeton në mënyrë ekstreme(Foto)

Njihni me shqiptarin i cili ka si pjestarë familje disa ujqër. Jo vetëm, sipas disa fotove shihet se ujqërit, dhe pronari i tyre, Fadil Ismaili, nga Tetova janë miq të mirë.

Ujqit ishin marrë në Itali sa ishin këlysh dhe ishin sjellë në Malësinë e Tetovës, ku ishin rritur me. Ai është një njeri i pasionuar me ujqit.

Ata tashmë janë rritur dhe kanë aftësi të njohin njerëzit dhe të jenë më të shoqërueshëm me ta.