“Jeton me familjen në Holandë”, Basha reagon për herë të parë ndaj akuzave të Ramës

Kryetari i PD, Lulzim basha per here te pare reagon ndaj akuzave te kryeministrit Rama i cili theksoi se kryetari i opozites jeton me familjen dhe femijet e tij ne Holande.

“Ne vend qe te merret me 1000 halle qe ka Shqiperia, Rama leshon vemjen te genjeje prape per mua dhe familjen time. Bashke me Aurelen, ne jetojme ne Tirane qe prej vitit 2005”, shkruan Basha ne FB.

“Femijet tane jane futur qe te vegjel ne kopesht e pastaj ne shkolle ne Tirane. Por ai vetem genjeshtra dhe mashtrime ka. Turp!”, thekson me tej Basha ne faqen e tij zyrtare.