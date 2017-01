Iva Aliko pa të brendshme në studio, Çani e ngacmon keq dhe ajo vihet në siklet

Iva Aliko mbrëmjen e sotme ndërsa ka folur për dy deputetët shqiptarë që nuk dihen nëse janë të vërtetë apo trillim i saj, gjithashtu i ka shokuar të gjithë me veshjen.

Një fustan gri shumë ekstravagant, i ka nxjerrë në pah faktin që ajo nuk kishte veshur mbathje. Në lidhje me këtë Çani e ka pyetur live dhe ajo e ka pranuar që nuk ka veshur brekë, por kjo për faj të fustanit sepse një fustan i tillë nuk pranon mbathje.

Pasi Çani në disa raste i foli me ironi në lidhje me këtë gjë, ai e pyeti publikisht se çfarë do të bënte ajo nëse i vijnë periodat live në studio.

Në lidhje me këtë pyetje, megjithëse qeshi Iva nuk është ndjerë aspak rehat, por në siklet dhe i tha Çanit se nuk e ka problem këtë gjë, pasi sapo i kishte kaluar periodat.joq