EMRAT/ “Plakush, të…”, italiani qëllon me 6 plumba vëllezërit shqiptarë

Dy vëllezër shqiptarë ne Itali u qëlluan me plumba nga një i moshuar. Mediat lajmerojne se shtetasi Mario Boçi ka mbetur i plagosur me armë zjarri, ndërsa vëllai i tij, Altin Boçi ka arritur te shpetoje pa pësuar dëmtime. Ata janë qëlluar me armë nga Marino Triboti, shtetas italian i dyshuar per krimin.

“Unë jam qiramarrës i banesës dhe nuk e njohur Marino Tribotin. Më ka ndodhur të jem në zonë dhe nuk e kuptoj pse ai më qëlloi mua”, ka pohuar Mario Boçi për mediat lokale, një ditë pas ngjarjes, ndërsa ndodhet i shtruar në spital.

I moshuari italian eshte arrestuar dhe ndodhet në pritje të vendimit të gjykatës të hënën e ardhshme.

Policia e Sanremos që po kryen hetimet, ka zbuluar se shqiptarët e kishin ofenduar 73 vjeçarin.

Autori i plagosjes tha se shqiptaret i kane thene “plak m…do të të bëjmë copa dhe do të të hedhim në koshin e plehrave”.

Pas kësaj, italiani tha se ka qëlluar në drejtim të vëllezërve, duhet plagosur njërin prej tyre, i cili do të qëndrojë për 20 ditë në spitalin e Sanremos.

Policia ka zbuluar se në banesën e Tribotit jetonin me qira të afërmve të vëllezërve dhe këta të fundit i kanë deklaruar se nuk do t’i jepnin paratë.

“Largohu, se nuk ke para”, mësohet t’i kenë thënë gjithashtu vëllezërit pasi u takuan në oborrin e shtëpisë. Pas ketij momenti, i moshuari i ka qëlluar ata me 6 plumba pistolete të kalibrit 7.65 mm. Një nga plumbat goditi krahun e majtë 35-vjeçarit Mario Boci.