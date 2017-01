Skuadra italiane planifikon transferimin e Leo Messi-t

Me ardhjen e pronarëve të rinj te Interi, klubi italian do të kërkojë transferimin e yllit argjentinas, Leo Messi-t.

‘Mundo Deportivo’ shkruan se Interi do të bëjë një ofertë të parezistueshme për Leo Messin. Më tej shkruhet se Interi do të bëjë të pamundurën për të marrë sulmuesin argjentinas në “San Siro”.

Kontrata e Lionel Mesit me Barcelonën skadon në vitin 2018, dhe ende nuk ka ardhur rinovimi nga ana e argjentinasit, edhe pse flitet se ai do të bjerë dakord për një kontratë të re me klubin.