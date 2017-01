ILDKPI nis hetimin, Peza: E mirëpres hetimin e pasurisë por…

Alfred Peza ka reaguar menjëherë në lidhje me vendimin e ILDKPI-së për nisjen e hetimeve lidhur me burimin e një shumë prej rreth 1 miliardë dollarësh të përdorur nga bashkëshortja e tij për blerjen e disa aksioneve të një banke.

Deputeti socialist me anë të Facebook-ut, ka theksuar se ai dhe bashkëshortja e tij janë të hapur për hetimin administrativ por nga ana tjetër i sugjeron ILDKPKI-së të hetojë me paanësi edhe burimet e të ardhurave të zyrtarëve të tjerë. Në një sqarim të mëhershëm për mediat, deputeti i PS-së ka bërë me dije se shuma prej afro 1 milion dollarësh e përdorur nga bashkëshortja e tij, Mirela Ndini për blerjen e aksioneve të një banke, e ka burimin nga kursimet e tyre.

REAGIMI

Sapo jam informuar ne lidhje me njoftimin me te fundit per shtyp te ILDKPKI, qe i adresohet personit tim, me cilesine e Deputetit te Kuvendit te Shqiperise.

Mirepres kontrollin e plote dhe hetimin administrativ qe ILDKP ka nisur sot ne lidhje me pasurine e familjes time. Inkurajoj IDKPI ti shkoje deri ne fund, me shpejtesi, paanesi dhe profesionalizem ketij hetimi te thelle e shterues.

Nxis institucionin qe me te njejten ndjeshmeri dhe seriozitet te hetoje kedo nga te zgjedhurit e Kuvendit te Shqiperise, te zgjedhurit lokale dhe persona te tjetere subjekt i hetimit nga ana e ketij institucioni, sot e ne vazhdimesi, per te cilet ka patur, ka apo do te kete indicie te njejte apo te ngjashme.

Une dhe bashkeshortja ime, jemi te hapur dhe do te qendrojme 24 ore/ 24 ne dispozicion te ILDKPI per te bashkepunuar ne sqarimin dhe perfundimin e plote te kontrollit dhe hetimit te sapo nisur.

Alfred Peza

Deputet i PS