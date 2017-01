Prekëse/ I vdiq fëmija 14 muajsh, ajo që gruaja bën do t’ju befasojë(Foto)

Një nënë, djali të cilës ndërroi jetë kur ishte vetëm 14 muajsh për shkak të meningjitit, bëri një veprim tepër prekës. Ajo vendosi të publikoi foton e të voglit në momentet e fundit të jetës, për të sensibilizuar opinionin publik lidhur me sëmundjen e cila shpesh nënvlerësohet.

Gaynor McConnell është një 33- vjeçare angleze nga Manchester, e cila në vitin 2012 pa djalin e saj Cayden duke vdekur për shkak të një forme të rrallë meningjiti.

Ndonëse kanë kaluar afro pesë vjet nga ikja e të birit, gruaja nuk e largon dot dhimbjen e pësuar.

“Kisha besim tek specialistët që kujdeseshin për tim bir, por instinktivisht e dija se kishte diçka të gabuar. Cayden ashtu siç ishte sëmurur dhe herë të tjera, kishte hundë, dhe të ftohtë, por mjekët thoshin se ishte normale dhe se do shërohej me antibiotikë”, thotë gruaja për “Mirror” në një intervistë të dhënë këtë fillim javë.

Vogëlushi ishte vizituar rregullisht, po asnjë mjek nuk arriti të diagnostikojë në kohë meningjitin që i mori jetën.

Vetëm këtë janar spitali Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust, pranoi se është përgjegjës për vdekjen e të voglit, shkruan noa.al. Por fatkeqësisht kjo nuk do e sjellë Cayden në jetë dhe nëna e tij vendosi të tregojë historinë e dhimbshme, në mënyrë që prindërit e tjerë të mos e nënvlerësojnë sëmundje e fëmijës.