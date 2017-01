Haradinaj sot para gjyqit, si do t’i përgjigjet Franca kërkesës së Serbisë

Kreu i AAK-së, Ramush Haradinaj, i cili u arrestua pak ditë më parë, pritet të dalë sot përpara gjyqit francez në qytetin Colmar të Francës.

Sot do të mësohet nëse do të lirohet apo do të vazhdojnë procedurat e mëtejshme për ekstradim në Serbi.

Kërkesa e plotësuar për ekstradimin e Ramush Haradinajt në Serbi është dërguar të martën dhe thuhet se Haradinaj kërkohet për “Krime lufte ndaj popullatës civile gjatë vitit 1999”, akuza këto për të cilat Haradinajt, thotë ajo, nuk është gjykuar në Hagë.

Në kërkesën për ekstradimin e Haradinajt është paralajmëruar se do të ketë fakte shtesë, të cilat kanë të bëjnë me urdhëresën për zgjerimin e hetimeve kundër Haradinajt me fakte të cilat janë mbledhur, ka thënë Kuburoviq.