Haradinaj i shpall ‘’luftë’’ ministres serbe: ‘’ Munden me na ndjekë sa të duan, por…’’

Deklaratat e zyrtarëve serbë se do të vazhdojnë ndjekjen e Ramush Haradinajt deri sa ai të jetë gjallë janë pritur nga Daut Haradinaj. Ky i fundit ka komentuar mbi këto, duke i dhënë një mesazh.

“Ata e kanë humbur Kosovën dhe është e dhimbshme për ta. Munden me na ndjekë sa të duan, këtu munden të na gjejnë. Munden ta shohin Kosovën vetëm si mysafirë dhe turistë”, ka deklaruar Daut Haradinaj.

Ramush Haradinaj u ndal në Francë dy javë më parë me urdhërarrest të Serbisë, ndërsa për këtë vëllai i tij, deputeti Daut Haradinaj, ka deklaruar se shteti duhet të jetë më i kujdesshëm dhe të largojë emrat e luftëtarëve nga lista e Interpolit.